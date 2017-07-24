В Дагестане похитили министра строительства и ЖКХ

В Дагестане похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Подозреваемые уже задержаны, сам министр освобожден, сообщили в Следственном комитете России (СКР). Согласно информации на сайте министерства, ведомством руководит Ибрагим Казибеков.

Инцидент произошел 20 июля в Махачкале. «Подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, совершили похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики с целью получения за освобождение денежных средств в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба СКР.

«Министра похитили возле ипподрома в Махачкале и под дулом пистолета усадили в автомобиль BMW M5, после чего скрылись. В результате Казибеков около семи часов просидел в одном из домов в центре Махачкалы прикованным к батарее», — сообщает Life.

Похитителей задержали на следующий день при передачи 30 млн рублей (по данным Life, это только часть суммы, всего похитители требовали 70 млн руб.).

Министр был освобожден, пострадал он или нет, не сообщается. Как отмечает Life, уже в день освобождения он присутствовал на совещании в правительстве.

Против задержанных возбудили дело по статьям о похищении человека, вымогательстве и незаконном обороте оружия. По данным Life, похищение совершили братья Залкеп и Яхъя Алискантовы из села Шушановка в Дагестане.