Краснодарский совет судей объявил результаты проверки свадьбы дочери судьи

Краснодарский совет судей проверил расходы свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой и заявил, что она обошлась не в 2 млн долларов, а в 5 млн рублей. Об этом сообщил председатель совета Владимир Кисляк, передает Интерфакс.

Он предоставил следующие данные: аренда зала обошлась в 1,1 млн рублей, на остальные услуги (по проведению свадебного мероприятия, услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов) ушло 2,5 млн рублей.

«Были и другие сопутствующие расходы, приобретался алкоголь. Таки образом, общие затраты на проведение торжества составили порядка 5 млн рублей», — заявил председатель совета судей. По его словам, все траты подтверждены платежными документами.

Кисляк также опроверг информацию о том, что свадьбу оплатила Елена Хахалева. По его словам, сообщение не соответствует действительности, заказчиком выступал ее бывший муж Роберт Хахалев.

Кроме этого, в ГИБДД совету судей сообщили, что ни на невесту, ни на жениха в последнее время не регистрировал Bently, который им якобы подарили на свадьбе.

Совет судей также начал проверку о высшем образовании Хахалевой. Там ждут ответа из Тбилисского государственного университета о том, получала ли Хахалева диплом.

Ранее Кисляк уже говорил, что стоимость торжества не превышала 4,5 млн рублей.

Напомним, адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе дочери судьи из Краснодарского края, которая, по его словам, обошлась в 2 млн долларов, а одним из подарков стал Bentley.

На свадьбе, как выяснили СМИ, выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Позднее они заявили, что приехали на торжество по дружбе или за деньги других гостей.

Сама судья назвала публикацию о роскошной свадьбе дочери местью за то, что она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». Она, как сообщал Интерфакс, решает, обращаться ли в суд с исковым заявлением по поводу публикации или нет.