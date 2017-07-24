Автор расследования о «секретных тюрьмах» ФСБ уволился из РБК после отказа публиковать материал

Журналист Илья Рождественский ушел из РБК, так как издание отказалось опубликовать его расследование о «секретных тюрьмах» ФСБ в полном объеме. Об этом автор материала написал на своей странице в фэйсбуке.

По словам журналиста, РБК соглаcилось опубликовать только новостную заметку в 6 тысяч знаков.

«Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, — это "не формат" и "попытка оправдать подозреваемых в терроризме"», — приводит Рождественский слова редактора к одному из абзацев.

В результате автор расследования принял решение покинуть издание, а материал передать Republic. В нем шла речь о том, как братья Акрам и Аброр Азимовы, обвиняемые в организации теракта в метро Петербурга, рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ до официального задержания. Информацию изданию подтвердили два источника, знакомые с расследованием дел о терроризме.

Напомним, в июне миллиардер Михаил Прохоров продал холдинг РБК бизнесмену Григорию Березкину. После завершения сделки Березкин заявил, что не собирается влиять на редакционную политику холдинга.

Позже, 7 июня пресс-служба РБК сообщила, что журналиста Эльмара Муртазаева на посту управляющего директора телеканала РБК сменит экс-редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев. В том же заявлении отмечалось, что сотрудники программ «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в традиционный летний отпуск, а решение о программной сетке нового сезона будет принимать Игорь Полетаев.

Максим Прошкин