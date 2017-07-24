Математика Богатова перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом попросили следователи

Дмитрий Богатов в зале Пресненского суда, где рассматривали просьбу следствия отпустить его из СИЗО под домашний арест. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Пресненский суд Москвы заменил меру пресечения Дмитрию Богатову, обвиняемому в терроризме, на домашний арест, сообщил «Новой газете» один из адвокатов Саркис Дарбинян.

Таким образом суд принял решение отпустить обвиняемого из СИЗО. Под домашним арестом он останется до 31 августа. По условиям домашнего ареста, ему запрещено покидать жилище без разрешения следователя и пользоваться средствами связи.

Ранее сторона защиты сообщила, что следствие намерено подать ходатайство об изменении меры пресечения.

Напомним, Дмитрия Богатова задержали по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве, тогда Пресненский суд Москвы не стал его арестовывать. В суде пояснили, что Богатову вменяется не тяжкое обвинение.

Однако позже в отношении преподавателя математики возбудили еще одно дело по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков. Вслед за этим следователи повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

По данным следствия, Богатов с фейкового аккаунта под именем Айрат Баширов размещал в соцсети «ВКонтакте» сообщения с призывом к насилию во время акции. В частности, он якобы предлагал приносить «на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт».

Сам Богатов свою вину не признает. В суде защита преподавателя указывала на то, что публикации, о которых идет речь, делались со 104 IP-адресов, а адрес Богатова был одним из многих.

Максим Прошкин