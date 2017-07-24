Reuters сообщило о планах ЕС расширить санкции против России из-за турбин Siemens

Страны Евросоюза по предложению Германии намерены обсудить расширение санкций против России в связи с поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, речь может идти о включении в список чиновников Министерства энергетики, а также компании, которая переправила турбины в Крым.

По словам одного из источников, представители всех 28 государств ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе в среду.

Ранее источник издания Bild am Sonntag в МИД Германии сообщил о возможном ухудшении отношений с Россией из-за турбин Siemens.

Переправкой оборудования на полуострова занималась «дочка» «Ростеха» — компания «Технопромэкспорт», а их установкой компания «Интеравтоматика».

Напомним, немецкий концерн Siemens подал в суд на российских партнеров в связи с тем, что четыре газовые турбины компании, предназначеные для электростанции в Тамани, оказались в Крыму. Позже концерн заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям.

Западные компании не могут отправлять В Крым оборудование из-за санкций против России.