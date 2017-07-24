Москалькова обжалует судебные решения о возврате выплаченных инвалидам компенсаций

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Верховный суд, чтобы разобраться с ситуацией, когда Фонд социального страхования требует от инвалидов вернуть выплаченную компенсацию за травмы на производстве. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, в 2015 году Фонд социального страхования (ФСС) обратился в Верховный суд, чтобы пересмотреть около 30 дел о выплате компенсаций гражданам, получившим инвалидность в результате травмы на производстве.

Ранее сами граждане обращались в суды, чтобы потребовать у Фонда доплатить те деньги, которые не пришли в результате неправильно перерасчета. В ФСС настаивали, что ошибок не было, и потребовали выплаченные деньги вернуть. Суммы составляют от 50 тысяч до 3 млн рублей, добавляет издание.

«Многие их уже потратили, поэтому у инвалидов арестовывают пенсии, описывают имущество и даже квартиры. Это идет прямо сейчас», — приводит «Коммерсант» слова одного из адвокатов Ирины Фаст.

Отметим, что «Новая газета» уже писала о подобных случаях. Героем публикации стал инвалид Владимир Волосников, у которого приставы описали микроволновку и телевизор, оставшуюся сумму будут вычитать ежемесячной страховой выплаты в 25 тысяч рублей. Всего Волосникову предстоит выплатить 3,2 млн рублей.

«Коммерсант» поясняет, что, согласно законодательству (ч. 3 ст. 445 ГПК РФ), в России запрещено возвращать суммы, выплаченные в качестве возмещения вреда здоровью. В издании поясняют, что запрет на возврат «не абсолютен», и каждый случай требует индивидуального рассмотрения.

В свою очередь, Москалькова распорядилась подготовить обращение к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, а также заявила о необходимости «провести пленум ВС по сложившейся практике», добавляет газета.

Максим Прошкин