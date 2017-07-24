В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих

В швейцарском городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой напал на прохожих, передает SwissInfo.

По данным полиции, инцидент произошел утром в понедельник. По предварительным данным, пять человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения.

Нападавший до сих пор не задержан. Сотрудники правоохранительных органов оцепили часть города.

Подробности инцидента уточняются.