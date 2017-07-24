В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих
В швейцарском городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой напал на прохожих, передает SwissInfo.
По данным полиции, инцидент произошел утром в понедельник. По предварительным данным, пять человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения.
Нападавший до сих пор не задержан. Сотрудники правоохранительных органов оцепили часть города.
Подробности инцидента уточняются.
UPDATE: At least five injured, including two seriously, after a man attacks people with a chainsaw in Swiss town Schaffhausen, attacker fled pic.twitter.com/IYGpCqYXmj— News_Executive (@News_Executive) July 24, 2017