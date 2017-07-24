В РБК объяснили решение не публиковать расследование о «секретных тюрьмах» ФСБ

Соруководитель РБК Елизавета Голикова объяснила, что материал о «секретных тюрьмах» ФСБ не мог быть опубликован полностью, так как издание не перепечатывает «чьи-либо жалобы в полном объеме». Об этом Голикова написала в фэйсбуке.

«Факты, изложенные в материалах, оказавшихся в распоряжении РБК, традиционно требуют проверки и верификации. Мы не видим оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов», — говорится в посте.

Кроме того, соруководитель РБК настаивает, что «история не может быть основана на мнении одной стороны».

Голикова заключает, что руководители редакции имеют право «принимать решения о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст».

Ранее журналист Илья Рождественский ушел из РБК, так как издание отказалось опубликовать его расследование о «секретных тюрьмах» ФСБ в полном объеме. По словам журналиста, РБК соглаcилось опубликовать только новостную заметку в 6 тысяч знаков.

В результате автор расследования принял решение покинуть издание, а материал передать Republic. В нем шла речь о том, как братья Акрам и Аброр Азимовы, обвиняемые в организации теракта в метро Петербурга, рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ до официального задержания. Информацию изданию подтвердили два источника, знакомые с расследованием дел о терроризме.

Напомним, в мае прошлого года было объявлено о том, что главред РБК Роман Баданин, руководитель газеты РБК Максим Солюс и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская покидают издание.

Руководителями объединенной редакции издания стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников. Журналисты работали ранее в «Коммерсанте», а до недавнего времени — в ТАСС.

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В июне миллиардер Михаил Прохоров продал холдинг РБК бизнесмену Григорию Березкину. После завершения сделки Березкин заявил, что не собирается влиять на редакционную политику холдинга.

Позже, 7 июня пресс-служба РБК сообщила, что журналиста Эльмара Муртазаева на посту управляющего директора телеканала РБК сменит экс-редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев. В том же заявлении отмечалось, что сотрудники программ «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в традиционный летний отпуск, а решение о программной сетке нового сезона будет принимать Игорь Полетаев.

Максим Прошкин