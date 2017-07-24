Клименко рассказал о создании в России «половины китайского фаервола»

В России уже создана половина «китайского фаервола», заявил в интервью RNS советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«И — новость дня! — у нас уже половина “китайского фаервола” есть. Есть два метода построения “стены” — это премодерация и постмодерация. У Китая премодерация — ты постучался, и тебя пустили. В Европе принята постмодерация — если ты нагадил, тебя забанили», — сказал он.

По словам Клименко, «мы находимся между подходом к американской системе модерирования и китайской».

«Китайскую мы не хотим, а американская нам недоступна. Потому что американские компании все следуют законодательству — там нет проблем. Google отвечает на запросы АНБ и ФБР, и это логично», — отметил советник президента.

Полный аналог китайского подхода к регулированию интернета не будет внедрен в будущем в России, считает Клименко.

«У нас уже не китайский (вариант регулирования — ред.). У нас полуевропейский вариант. Если мы говорим о полнофункциональной стене — то это блокировка и деанонимизация. Блокировка у нас работает по европейскому сценарию. То есть, половина стены уже построена», — отметил он.

Кроме этого, Клименко прокомментировал ситуацию вокруг Telegram. По его словам, «в конечном итоге он [мессенджер] будет сотрудничать с госорганами».

«Будущее Telegram однозначно — если он не будет сотрудничать с государствами — он не будет закрыт, но в этих государствах он будет заблокирован, ограничен. Надо воспринимать это так, что эпоха анонимности заканчивается — на смену ему приходит термин приватность, он ничем не хуже для частных граждан. Приватность — это защита частной жизни, анонимность — возможность спрятаться вообще», — заявил Клименко.

Вместе с тем он отметил, что «история с Telegram вряд ли добавила чиновникам очки».

«Я не уверен, что это была лучшая история, не только Роскомнадзора, но и российской регуляторики в целом. Но мне представляется, что первопричина подобных тем — принимая законы, устанавливая правила и регуляторику, Госдума исходит из того, что есть механизм их исполнения. Но его нет», — сказал он.

Клименко добавил, что включение мессенджера «в реестр организаторов распространения информации — дело десятое».

«Но Жаров действует в рамках закона, и мы можем ругаться на него сколько хотим. Хотя устраивать из этого шоу, может быть, и не стоило», — отметил советник президента.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram в случае, если его основатель Павел Дуров и администрация мессенджера не предоставят данные о сервисе для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете.

После долгого спора Дуров согласился предоставить открытые данные, требуемые для внесения в реестр. При этом он добавил, что не возражает против регистрации, только если это не повлечет за собой других обязательств, в том числе выполнения «антиконституционного и нереализумого технически “закона Яровой”».