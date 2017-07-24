В Пенсионном фонде России проверят информацию об утечке 17 тысяч персональных данных

Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области организовало проверку после информации о возможном раскрытии персональных данных 17752 человек. Об этом «Новой газете» сообщил заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ПФР по Москве Михаил Железняков.

По его словам, отдел сформировал специальную комиссию, в которую вошли сотрудники управления по защите информации.

Речь идет о документе Excel, в котором содержались записи о лицах, их даты рождения, адреса регистрации и номера СНИЛС, который пришел по электронной рассылке. После такой рассылки в прокуратуру было направлено обращение с требованием разобраться в ситуации.

Отметим, что, согласно российскому законодательству, за раскрытие персональных данных предусмотрена, в том числе уголовная ответственность.

Читайте также Президент разрешил засекречивать ФСО персональные данные чиновников

Это не первый случай, когда персональные данные попадают в открытый доступ. О подобном случае стало известно в июне это года, когда компания UpGuard обнаружила, что в облачном сервисе компании Amazon без пароля хранилось более терабайта персональных данных 198 млн граждан США.

Среди информации, которую мог получить любой, кто прошел бы по ссылке, находились сведения об избирателях — имена, даты рождения, телефоны, домашние адреса, их политические предпочтения и взгляды.