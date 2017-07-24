В Госдуме предложили сажать на 4 года за «нематериальную взятку»

Депутат Госдумы внес законопроект, который вводит понятие «нематериальной взятки» и предусматривает лишение свободы за ее получение до четырех лет. Об этом написал автор инициативы председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Вконтакте».

По мнению депутата, в понятие «взятка» необходимо включить «услуги неимущественного характера, независимо от того, можно ли дать им рыночную оценку или нет».

В качестве примера парламентарий называет получение кандидатской степени или поступления в престижный вуз.

Выборный считает, что необходимым «криминализировать деятельность третейских судий, с точки зрения злоупотребления своими полномочиями и коммерческого подкупа».

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Ранее в 2012 году Генпрокуратура заявляла, что готовит законопроект, согласно которому к понятию «взятка» будут относиться любые нематериальные услуги. Тогда ведомство предлагало даже включить позитивные отзывы в прессе.

В 2014 году депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев также предлагал расширить понятие взятки и ввести штраф от 25 тысяч до 500 миллионов рублей.

В апреле 2017 года Генеральная прокуратура также обратилась к законодателям с просьбой поддержать введение в УК понятия нематериальной взятки.

Напомним также историю, которая произошла с экс-главой Копейска Вячеславом Истоминым, который за «оказание помощи» принимал различные подарки.

Истомину устраивали банкеты на день рождения, передавали дорогое вино и фаршированных осетров. Позже его приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

Максим Прошкин