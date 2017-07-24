Депутат назвал «абсурдным» отказ суда принимать иск о референдуме по Исаакию

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал «абсурдным и незаконным» решение Октябрьского суда не принимать иск по референдуму о передаче Исаакиевского собора в Русскую православную церковь (РПЦ).

«Тот же самый Октябрьский суд семь лет назад рассмотрел абсолютно идентичный по форме иск, где мы обжаловали постановление заксобрания, отказывающего нам в проведении референдума против “Охта-центра”. Суд отказал в рассмотрении жалобы, но, тем не менее, иск был принят к рассмотрению и рассмотрен», — сообщил «Новой газете» депутат.

Ранее ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарью Лебедеву сообщил, что указанный суд отказался принимать административный иск к заксобранию, назвав требования истцов «вмешательством суда в нормотворческую деятельность представительного органа».

«Я этого не понимаю (что означает “вмешательство в нормотворческую деятельность”, — ред.). Это абсурдный и незаконный предлог. Я имею право обжаловать любое решение или действия органа власти, которые нарушают мои права. Это конституционная норма, она закреплена во множестве законов, это гарантия моих прав на судебную защиту», — отметил Вишневский.

Депутат пояснил, что речь идет не о вмешательстве в нормотворческую деятельность, а о том, что он «просит суд признать незаконным постановление заксобрания, потому что оно противоречит законодательству». «У меня есть это право и его нельзя отменить», — подчеркнул депутат.

«Как еще я могу обжаловать это постановление? Куда мне еще обращаться? К господу Богу?», — задал риторический вопрос Вишневский, добавив, что противники передачи собора в РПЦ подадут апелляцию на это решение суда.

Вишневский напомнил, что ранее Октябрьский суд также отказался рассмотреть жалобу на бездействие заксобрания, которое в положенный срок не приняло решение о референдуме.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу депутатов заксобрания о передаче РПЦ Исаакиевского собора.

11 июля депутаты заксобрания обжаловали решение заксобрания города об отказе в проведении референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

За две недели до этого заксобрание города отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора.

В начале июня заксобрание Петербурга ужесточило требования к заявкам на референдум. Оно одобрило поправку к закону, согласно которой численность инициативной группы по проведению референдума увеличивается с 20 до 300 человек.