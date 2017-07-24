Windows прекратит поддержку Paint

Корпорация Microsoft прекращает поддержку графического редактора Paintв в связи с тем, что он устарел. Это следует из списка обновлений Fall Creators Update для системы Windows 10.

В релизе отмечается, что программа больше не находится в активной разработке и в будущих версиях Windows ее могут удалить.

В перечень, помимо Paint, попали программа для работы с электронной почтой Outlook Express и приложение для работы с текстовыми файлами Reader App, которое в будущем будет интегрировано в браузер Edge.

Такой шаг Microsoft нельзя назвать неожиданным, поскольку в весеннем релизе Windows 10 Creators Update была представлена более свежая версия редактора Paint 3D с поддержкой трехмерных изображений. Однако тогда аналитики отмечили, что редактор слишком сложен – например, для использованиями детьми – и не так функционален, как его предшественник.

Первая версия Paint появилась в 1985 году в Windows 1.0.

Таисия Леонова