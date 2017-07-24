Новая газета

Специалисты назвали число заразившихся «вирусом-добытчиком» биткоинов в России

Общество

В России с начала года около 6% пользователей антивируса «Лаборатории Касперского» подверглись атакам вируса, который устанавливает специальное программное обеспечение для майнинга биткоинов, передает RNS заявление эксперта «Лаборатории Касперского» Антона Иванова.

«Среди наших российских пользователей 6% в 2017 г. подверглись атакам с целью установки майнеров, что делает это достаточно распространенным типом зловредного ПО», — пояснил Иванов.

По его словам, основная угроза вредоносного ПО в том, что оно нагружает систему, используя вычислительные мощности устройства, и снижает его производительность.

Отметим, что под майнингом понимается получение криптовалюты за обслуживание ее инфраструктуры, то есть за выполнение связанных с ней расчетов. Одно из самых популярных применений криптовалют — ​торговля в так называемом «даркнете». С помощью анонимных площадок,  которые доступны через браузер Tor, можно покупать и продавать за криптовалюты незаконные товары и услуги, например, наркотики, оружие, поддельные документы. 

Максим Прошкин

Теги:
криптовалюты, кибербезопасность, биткойн
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