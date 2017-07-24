Орнитологи опровергли «сенсационное» сообщение о появлении сирийского дятла в Москве

Новость о появлении в Москве сирийского дятла, которая была опубликована на сайте мэра, является неточной, поскольку этот вид дятла впервые был замечен в столице в 2007 году. Об этом сообщил «Новой газете» зоолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Квартальнов.

«Сама по себе новость не выглядит сенсацией. Сирийский дятел — южный вид, последнее время постепенно расширяющий область распространения к северу. В пределах Москвы сирийского дятла встретили впервые в 2007 году, и с тех пор отдельных птиц видят регулярно, хотя и не каждый год», — рассказал он.

Квартальнов подчеркнул, что «сирийский дятел, хотя и встречается в Москве с 2007 года, до сих пор не гнездится у нас (во всяком случае, доказательства гнездования не найдены)». По его словам, работники парка «Битцевский лес» приняли за сирийского дятла обычного большого пестрого дятла.

«На фотографии, которую опубликовал портал мэра столицы, изображен обычный большой пестрый дятел. Парк “Битцевский лес” подтвердил мне, что на фото, вывешенном на сайте мэрии, изображена та самая птица, которую они приняли за сирийского дятла», — добавил зоолог.

По его словам, «сирийский дятел очень похож на большого пестрого дятла — самую обычную птицу лесов и парков Москвы и Подмосковья».

«Одно из отличий — в том, что черный “ус”, идущий от клюва, у большого пестрого дятла поднимается вверх, огибая щеку, и соединяется с черным зашейком, а у сирийского дятла такой связи нет. Отсутствие связи “уса” и зашейка хорошо заметно на фотографии, сделанной в Битцевском лесу и размещенной на сайте мэра Москвы», — пояснил специалист.

По его словам, «для различения молодых птиц двух видов — сирийского и большого пестрого дятлов — этот признак не пригоден.

«Другие признаки (темные, а не светлые перья, прикрывающие ноздри, а также практически полное отсутствие черных пестрин на боках тела) однозначно говорят о том, что прилетевшая на кормушку птица — молодой большой пестрый дятел», — заявил зоолог.

Ученый предположил, что информацию на сайт мэрии отправил не автор находки, а другой сотрудник Битцевского леса, не имеющий прямого отношения к науке (из отдела экопросвещения, например).

«Не думаю, что правильно будет укорять представителей Битцевского леса в том, что они не смогли правильно определить дятла, или в том, что они оперативно не признали ошибку. А вот в том, что они поспешили с обнародованием новости, их можно упрекнуть», — отметил Квартальнов.

Он также отметил, что «это обычная ситуация, когда зоолог, работающий в природе, делает ошибку в определении вида (тем более, когда птицы столь похожи)».

«У меня самого такие случаи бывали. То, что специалист сделал фотографию, позволив другим зоологам проверять его определение, говорит о его профессионализме. Беда этой ситуации в том, что новость попала на сайт мэрии, минуя профессиональное сообщество, где автор снимка мог получить реакцию коллег», — добавил Квартальнов.

«Можно ожидать, что в ближайшее время доказательства гнездования сирийского дятла в Москве будут найдены, и жалко, что этому событию предшествует такой фальстарт», — заключил Квартальнов.

Одним из первых на ошибку в определении птицы указал в фейсбуке фотограф и орнитолог-любитель Илья Уколов.

«Новая газета» направили запросы в «Мосприроду» и департамент природопользования Москвы с просьбой рассказать, действительно ли сотрудники парка ошиблись, приняв сирийского дятла за обычного большого пестрого дятла, и кто предоставил информацию о его гнездовании для публикации на сайте мэра столицы.

Отметим, что в понедельник на сайте департамента природопользования Москвы появилось сообщение о том, что 25 июля состоится пресс-тур «В поисках сирийского дятла» на территории природно-исторического парка “Битцевский лес”».

«В ходе пресс-тура специалисты “Мосприроды” попробуют обнаружить загадочного сирийского дятла, покажут места обитания редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы», — говорится в сообщении.

Накануне на сайте мэрии Москвы появилось сообщение о том, что в московском парке «Битцевский лес» начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел.

Отмечалось, что «он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается». Сотрудники леса предположили, что молодая птица, которую они обнаружили, родилась уже здесь. Появление сирийского дятла в России «говорит о расширении ареала на север», отметили они.