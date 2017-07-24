В Кремле отвергли спонсирование экологических акций протеста в США

Информация о том, что Кремль спонсирует акции протеста экологов в США, которые выступают за ограничение добычи сланцевой нефти, является «неверной», передает Интерфакс слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мы также не знаем, откуда эти источники и кто об этом сообщает», — сказал Песков.

Ранее в Минфин США обратились два конгрессмены с просьбой проверить информации о том, что Россия спонсирует протестующих экологов. Чиновники уверены, что Москва делает это, чтобы сохранить влияние нефтегазового сектора на мировых рынках.

В свою очередь, экологи назвали слова конгрессменов ложью, объяснив это попыткой «отвлечь внимание от темы российского вмешательства в выборы». Отметим, что движение против добычи сланцевой нефти зародилось в конце 2000-х. Активисты настаивают, что создание новых месторождений может привести к загрязнению питьевой воды.

В свою очередь, президент России Владимир Путин также высказывался против добычи сланцевой нефти. По его словам, добыча «ведется варварским способом и недопустима в России и многих странах Европы».

Максим Прошкин