Кадыров сообщил о возвращении на родину дочери задержанной при попытке попасть в Сирию женщины

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что вернул на родину девочку, мать которой задержали при попытке попасть в Сирию.

«Житель Саратовской области Сергей Уханов и его шестилетняя дочь вновь вместе. Недавно Сергей обратился ко мне с просьбой помочь вернуть ребенка, который был задержан вместе с матерью в Турции при попытке пересечь сирийскую границу. Сегодня я созвонился с ним. С девочкой все хорошо, она с отцом», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Турции задержали россиян Светлану Уханову и Евгения Кочаари. По сообщению российского посольства в Анкаре, «по неподтвержденным данным», супруги вместе с детьми пытались незаконно пересечь границу с Сирией.

Бывший муж Светланы Сергей Уханов рассказал, что, несколько лет назад супруга приняла ислам, а в последнее время начала препятствовать ему в общении с маленькой дочкой.