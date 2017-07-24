Минкульт предложил ввести авторский сбор на «умные» часы

Министерство культуры предложило ввести авторский сбор на ввозимые в Россию «умные» часы. Это следует из поправок к соответствующему постановлению правительства, сообщает газета «Ведомости».

Авторский сбор, или так называемый «налог на болванки», взимает Российский союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет режиссёр Никита Михалков. Организация имеет право взимать с производителей и импортеров электроники 1 % от таможенной стоимости устройств, с помощью которых можно копировать контент: компьютеров, телефонов, носителей и т.д. Впоследствии сборы распределяются между авторами и исполнителями произведений. При этом из перечня товаров, с которых взимается авторский сбор, было предложено исключить цифровые видеокамеры.

В РСП от комментариев отказались.

Представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов в разговоре с изданием заявил, что авторский сбор с «умных» часов абсурден. По его словам, часы не используются для записи аудио- и видеоматериалов. Также он добавил, что проект может привести к повышению цен на смарт-часы.

По данным «Связного», в 2016 году в России было продано 137 тысяч умных часов на 3,3 миллиарда рублей. Самыми популярными брендами ритейлер назвал Apple, Samsung и Sony.

Таисия Леонова