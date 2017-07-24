Для Деда Мороза построят дом за 350 млн рублей

Власти Вологодской области попросят у Минкульта 350 млн рублей на строительство нового дворца для Деда Мороза, сообщает Интерфакс.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, старый дом в Великом Устюге не вмещает всех желающих. Если заявку одобрят, то строительство дворца начнется в течение года, а закончится через два.

Отметим, что площадь вотчины Деда Мороза — 43 гектара, на нем располагаются мастерские, гостиница, отделение почты и зоосад.

В двухэтажном тереме Деда Мороза есть тронная комната, опочивальня, рабочий кабинет, а также комната елочек, кладовая сказок и другие помещения.

Максим Прошкин