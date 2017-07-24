«Ъ»: водители смогут выбрать буквы и цифры номера

МВД предложило гражданам самостоятельно выбрать сочетание букв и цифр в автомобильных номерах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на законопроект «О государственной регистрации транспортных средств».

Документ дает возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, предельные тарифы установит Федеральная антимономопольная служба (ФАС).

Издание отмечает, что в законопроекте не указывается, каким образом будет происходить процедура, порядок определит кабинет министров. В ближайшее время законопроект поступит в Госдуму.

Как рассказал «Коммерсанту» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, предлагаемая МВД схема для клиентов выглядит удобной.

Бывший начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД России Борис Ионов также назвал документ концептуально правильным и выверенным. По его мнению, самым революционным нововведением является регистрация машины в автосалоне, что позволит сократить число людей в подразделениях.

До сих пор выбор желательных автовладельцу номерных знаков был по большей части незаконным, отмечает РБК. Сейчас владельцы автомобилей могут приобрести красивый номер, заплатив фирме-посреднику. Стоимость этой услуги колеблется в пределах от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Леонова Таисия