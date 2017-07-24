СК проверит видео с прикованными цепями инвалидами в одном из интернатов

Управление Следственного комитета России по Брянской области начало проверку видео, на котором запечатлены предположительно пациенты Трубчевского психоневрологического интерната, прикованные цепями. Об этом сообщается на сайте регионально СК.

Видеозапись под названием «Брянский ад для инвалидов» была размещена в интернете местным активистом Александром Куприяновым.

Он утверждает, что видео прислали анонимно. По словам Куприянова, в интернате временно и постоянно живут пожилые люди и инвалиды с хроническими психическими заболеваниями, которые не могут ухаживать за собой.

Как писали СМИ, в лечебном учреждении подтвердили, что запись была сделана в здании интерната, однако назвали ее «фальсификацией».

«У нас такого никогда не было. Там монтаж — и есть такие лица, которые у нас не проживали и не живут. Да, территория наша, но это компромат какой-то — я уверен в этом», — сказал заместитель директора Трубчевского интерната Михаил Путренков.

Однако Путренков не ответил на вопрос о том, кому может быть выгоден обман.

В СМИ не раз появлялась информация о не соответствующих норме интернатах. Напомним, в 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после пожара, вспыхнувшего в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка. В результате возгарания погибли более 20 человек.

В момент возгорания в корпусе находились 70 пациентов и четыре медика. Потушить огонь удалось только через четыре часа после возгорания.

Максим Прошкин