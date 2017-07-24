Левада: в России за три года стало вдвое меньше атеистов‍

Доля россиян, считающих, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, снизилась в полтора раза за последние годы, передает Интерфакс со ссылкой на опрос «Левада-центра». Сейчас этот показатель составляет 28%, 2005 году — 42%.

По данным опроса, 39% россиян удовлетворены тем влиянием церкви на государство, которое есть сегодня, считая, что влияния «ровно столько, сколько должно быть». При этом 23% опрошенных уверены, что церковь оказывает большое влияние (в 2016 году — 17%). Затруднились ответить на этот вопрос 24% (в 2016 году — 10%).

Опрос показал, что за три года почти вдвое увеличилось число тех, кто считает себя верующим или «в какой-то мере религиозным» (с 35% до 53%). 33% называют себя не слишком религиозными, а атеистами — 13% (в 2014 году — 26%).

В «Левада-центре» подчеркнули, что «прирост числа верующих не сопровождается глубокой верой или чувством значимости религии для внутренней жизни большинства россиян».