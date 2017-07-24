СКР предложил блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил для повышения эффективности борьбы с экстремизмом блокировать террористические сайты во внесудебном порядке, сообщает «Российская газета».

«Представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов», — отмечается в сообщении.

По словам Бастрыкина, если «обладатели» сайта, считают, что сайт внесен в список запрещенных несправедливо, у них есть право обжаловать решение в суде.

Ранее в правительстве обсуждалась идея о досудебной блокировке сайтов с пиратскими копиями фильмов, которые сняты при поддержке государства.

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Напомним, что в конце июня Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке копий пиратских сайтов. Согласно закону, инициировать блокировку таких сайтов-копий смогут не только государственные органы, но и правообладатели. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Максим Прошкин