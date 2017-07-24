На шахте в Кемеровской области взорвался метан
На шахте «Анжерская Южная» в Кемеровской области взорвался метан, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
Региональное МЧС подтвердило информацию о взрыве. Точных данных о пострадавших нет.
По данным ТАСС, под завалами остаются два человека.
«На поверхность, по предварительным данным, выведены 79 человек, нет связи с двумя горнорабочими, которые, возможно, находятся под завалами», — сказал собеседник агентства.
Причины взрыва неизвестны.