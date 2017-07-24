ФСИН отрицает информацию о голодовке осужденного активиста Мохнаткина

Пресс-служба УФСИН по Архангельской области отрицает информацию о голодовке активиста Сергея Мохнаткина, которого приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима по делу о дезорганизации деятельности колонии, передает издание «7x7».

Во ФСИН заявили, что Мохнаткин находится в областной больнице ведомства, его состояние удовлетворительное.

Ранее в понедельник координатор проекта «Сказки и истории для политзаключенных» Елена Эфрос сообщила, что активист объявил голодовку из-за тяжелых условий содержания в колонии ИК-1 в поселке Икса. Из-за перелома позвонков находился в больнице областного управления ФСИН. Однако позднее его перевели обратно в колонию.

В марте этого года Мохнаткина приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии.

Ранее адвокат активиста Владимир Степанов сообщил, что Мохнаткина сильно избили сотрудники ФСИН после того, как он, препятствуя насильственному переводу в СИЗО, лег на пол и отказался двигаться. В свою очередь ФСИН РФ опровергла эту информацию.

Сергея Мохнаткина этапировали в колонию в Архангельской области в апреле прошлого года. Активиста приговорили 10 декабря 2014 года к 4,5 годам колонии строгого режима, признав виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегия 31». Его обвиняли в нападении на сотрудника второго оперативного полка столичного управления МВД.