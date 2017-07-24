В Южной Дакоте автомобиль въехал в толпу пешеходов

В американском штате Южная Дакота автомобиль въехал в толпу пешеходов, передает Associated Press со ссылкой на заявление представителей местных властей.

Инцидент произошел недалеко от реабилитационного центра на юго-востоке штата. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Водителя также доставили в больницу. Его имя не раскрывается.

Служащий дорожного патруля Тони Манган заявил, что наезд, по предварительным данным, был совершен непреднамеренно.

В начале июня фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, из него вышли люди и стали нападать на прохожих с холодным оружием. Нападение длилось восемь минут. В результате погибли семь человек.