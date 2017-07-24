«Мемориал» подтвердил задержания в Чечне еще 13 человек из списка, опубликованного «Новой газетой»

Правозащитный центр «Мемориал» подтвердил массовые задержания людей в Чечне. По данным правозащитников, 13 фигурантов списка, опубликованного «Новой газетой», были задержаны правоохранительными органами в Чечне 17—18 декабря 2016 года или в январе 2017 года.

«Судьба и местонахождение 9-ти из них остается неизвестной их родственникам, соседям и знакомым. По поводу одного из них родственникам неофициально сообщили, что он «умер от сердечного приступа», — сказано в заявлении «Мемориала».

В начале июля правозащитники подтверждали личности только шести человек из списка, отмечая, что данные по остальным пока еще не успели проверить.

Напомним, 9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал сообщения о массовой казни в Чечне в ночь на 26 января ложью. Он заявил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».