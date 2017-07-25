На главу ВЦИОМ подали в суд за слова о «2% дерьма»

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и группа шахтеров из города Гуково Ростовской области подали иск о защите чести и достоинства к главе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова и телеканалу «Дождь».

В документе указывается, что Федоров «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».

По мнению истцов, позиция главы ВЦИОМ «отражает типичное отношение российской власти к своим оппонентам» и «символизирует ее отказ от диалога». Они требуют признать рассуждения Федорова не соответствующими действительности и призывают его публично извиниться.

«Дождь» — технический соответчик, сказано в иске, к телеканалу у шахтеров претензий нет.

В конце июня Валерий Федоров прокомментировал «Дождю» высказывание ведущего Владимира Соловьева о том, что участники протестных митингов в России представляют собой «2% дерьма». В разговоре глава ВЦИОМ заявил, «такого, извините, "дерьма" гораздо больше».

«Это люди, у которых нет любви к нашей родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. Вот я считаю, что таких людей гораздо больше. Это плохо», — ответил на вопрос, что он подразумевает под «дерьмом», Федоров.

Истцы — сотрудники компании «Кингкоул» в городе Гуково Ростовской области, которым уже два года не выплачивают зарплату. По официальным данным, сумма задолженности составляет 350 миллионов. При этом 30 июня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев заявил, что задолженность погасили перед 3 233 сотрудниками компании «Кингкоул». Работникам выплатили 308,2 млн рублей.