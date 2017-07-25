СМИ сообщили о задержании в Чечне людей за переговоры в мессенджерах

В начале июля в Чечне задержали до десяти молодых людей за переговоры в мессенджерах, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на неназванного местного жителя.

По его словам, все они находятся в отделах полиции. За какие именно переговоры задержали людей, собеседник затруднился сказать, но предположил, что это были аудио- и видеоролики с критикой главы республики Рамзана Кадырова и других чиновников.

Изданию удалось выяснить фамилии двоих задержанных, сообщается, что этожители села Тевзана Веденского района республики — Висаригов и Абуев. По данным «Кавказ.Реалии», один из них находится в местном РОВД, другого доставили в Грозный.

Отмечается, что остальные задержания проходили в городе Шали, данными о точном количестве доставленных в полицию издание не располагает.

Напомним, правозащитный центр «Мемориал» подтвердил массовые задержания людей в Чечне. По данным правозащитников, 13 фигурантов списка, опубликованного «Новой газетой», были задержаны правоохранительными органами в Чечне 17–18 декабря 2016 года или в январе 2017 года.

9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики.