Научный руководитель Путина назвал заказными публикации о себе

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко обвинил СМИ в публикации заказных материалов о себе. Об этом говорится в его письме, которое Литвиненко отправил вечером 24 июля в редакции «Деловой Петербург» и «Говорит Москва».

Как следует из письма, которое цитируют СМИ, целью вышедших материалов, по мнению Литвиненко, был возглавляемый им университет, его частная жизнь и семья.

«Под удар намеренно ставилась не только моя репутация как законопослушного гражданина, ректора Горного университета, имеющего широкие международные связи и уважение в профессиональной среде в России и за рубежом, но и, что особенно низко, использовались “факты” из частной жизни моей семьи, не имеющие ничего общего с реальностью», — отметил Литвиненко.

По его мнению, «все это прямо указывает на откровенно заказной характер таких “журналистских расследований”, не имеющих ничего общего с профессиональным объективным журналистским подходом, исключающим предвзятость в подаче материалов».

«В связи с указанными событиями, мною предпринимаются меры по защите своих законных прав и интересов, прав моей семьи, информация о которых станет известна общественности в ближайшем времени. Предупреждаю СМИ, продолжающие нарушения моих законных прав и интересов путем распространения недостоверной информации, об ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ», — заявил ректор.

24 июля газета «Ведомости» сообщила, что ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под руководством которого президент России Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером.

По данным издания, Литвиненко стал миллиардером благодаря тому, что довел свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. По состоянию на минувшую пятницу стоимость этого пакета составила 59,9 млрд руб. ($1,01 млрд), заявили «Ведомости».

Кроме этого, РИА Новости со ссылкой на размещенную на сайте вуза декларацию посчитало, что доход Литвиненко за 2016 год в 30 раз превысил его зарплату на посту ректора.

Также 15 июля телеканал «Дождь» сообщил, что дочь Литвиненко Ольга написала заявление о вступлении в «Открытую Россию» бывшего владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Телеканал отмечал, что до того, как написать это письмо, она в 2011 году уехала из России, из-за чего Литвиненко обратился в Следственный комитет с заявлением о похищении.