Трехкратного чемпиона мира по хоккею Зарипова дисквалифицировали из-за допинга

Нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Даниса Зарипова отстранили на два года от участия в соревнованиях из-за положительной пробы на допинг, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

На одном из допинг-контролей в завершившемся сезоне в анализах Зарипова обнаружили вещества, относящиеся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов, рассказали в пресс-службе.

Также из-за положительной пробы на допинг отстранили до сентября 2018 года защитника «Адмирала» Андрея Конева и и до октября 2017 года защитника «Медвешчака» Дерека Смита. В допинг-пробе обоих спортсменов обнаружили препараты, относящиеся к стимуляторов.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

Данис Зарипов — один из наиболее титулованных и результативных российских хоккеистов, выступающих в КХЛ. Кроме этого, он четыре раза выигрывал Кубок Гагарина — дважды в составе «Ак Барса» и дважды в магнитогорском «Металлурге».