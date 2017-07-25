Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint

Корпорация Microsoft в своем блоге заверила пользователей Windows, что графический редактор «Paint никуда не денется».

Сообщается, что Paint перенесут в магазин приложений Windows Store, скачать редактор оттуда можно будет бесплатно. При этом часть функций Paint перенесут в программу по работе с объемными моделями Paint 3D, она появилась в Windows 10 весной 2017 года.

24 июля Microsoft сообщила, что редактор Paint перейдет в категорию «устаревших» приложений, а его активная разработка будет прекращена, и в будущих версиях Windows ее могут удалить.

В перечень, помимо Paint, попали программа для работы с электронной почтой Outlook Express и приложение для работы с текстовыми файлами Reader App, которое в будущем будет интегрировано в браузер Edge.

Paint — примитивный графический редактор, позволяющий рисовать линии и простейшие фигуры, а также добавлять текст и заливать области цветом. Его первая версия появилась в 1985 году в Windows 1.0.