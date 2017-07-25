Новая газета

Банк «Югра» подал в суд на Центробанк

Политика

Банк «Югра» 24 июля подал иск к Центробанку. Истец требует признать действия ЦБ незаконными, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на электронную картотеку дел.

Накануне Центробанк ввел в банке «Югра» временную администрацию и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением.

ЦБ заподозрил кредитное учреждение в недостоверной отчетности, манипуляциях со вкладами и возможном выводе активов. 

Как отмечает газета, это крупнейший страховой случай за всю историю российского банковского сектора. 

24 июля «Новая газета» рассказала, что «события вокруг банка “Югра”, принадлежащего Алексею Хотину, в котором Центробанк недавно ввел временную администрацию, — это история о том, как, несмотря на обширные связи сына Алексея и его отца Юрия, бизнесмены так и не стали “своими людьми” в тесном придворном кругу».

Теги:
генпрокуратура, иск, суды, банки, банк, центробанк
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