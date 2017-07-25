ЕСПЧ обязал Россию выплатить 6 тысяч евро осужденному за убийство Немцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил жалобу Темирлана Эскерханова, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, и обязал Россию выплатить ему компенсацию в размере шести тысяч евро. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд признал неприемлемыми жалобы других фигурантов дела Анзора и Шадида Губашевых в связи с разглашением в российских СМИ информации о досудебном соглашении, с которым выступили власти России.

В декабре прошлого года адвокат Эскерханова сообщил «Коммерсанту», что его подзащитный и бывший представитель России ЕСПЧ Георгий Матюшкин заключили соглашение о досудебном урегулировании. Речь шла о выплате компенсации в шесть тысяч евро. В публикации отмечалось, что на аналогичные условия могут рассчитывать также другие фигуранты дела, включая братьев Губашевых.

В январе 2017 года адвокат Муса Хадисова сообщила, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 6,5 тысяч евро в качестве компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым.

Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы жаловались на жестокое обращение, нарушение прав, неэффективную судебную защиту и плохие условия содержания.

Напомним, по делу об убийстве политика Эскерханова пригворили к 14 годам лишения свободы, Анзора Губашева — к 19-ти, Шадида Губашева — к 16-ти. Двое других фигурнатов дела, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев, получили 11 и 20 лет соответственно.