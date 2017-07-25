Апелляционный суд отказался блокировать PornHub по требованию прокуратуры

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда отказала прокуратуре в блокировке PornHub в России. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Воронежского областного суда.

«Представление Бутурлиновской прокуратуры было отменено. Суд постановил оставить информацию на сайте доступной», — заявили там.

Роскомнадзор внес PornHub в реестр запрещенных сайтов в сентябре 2016 года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Также в единый реестр запрещенной информации попал ресурс YouPorn.

Однако 7 апреля Роскомнадзор разблокировал доступ к PornHub на время судебных разбирательств, поскольку решение суда первой инстанции о блокировке PornHub было оспорено.

Сразу после известия о блокировке Pornhub предложил Роскомнадзору отказаться от этой идеи в обмен на премиальную учетную запись. На это Роскомнадзор ответил: «Мы не на рынке, а демография — не товар».

Однако позднее Роскомнадзор в шутку напомнил PornHub об обещанном премиум-аккаунте. Официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский, выступая на СПИК-2017, попросил у представителя Pornhab в соцсети «ВКонтакте» Дмитрия Колодина обещанный премиум-аккаунт.

Pornolab — крупнейший порнотрекер в России, на нем зарегистрированы почти два миллиона пользователей. Роскомнадзор уже вносил PornHub в реестр запрещенных сайтов в 2014 году.