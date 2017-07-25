Минтранс предложил исключить телефоны и компьютеры из бесплатной ручной клади

Министерство транспорта предложило убрать верхнюю одежду, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамеру из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади. Об этом говорится в проекте изменений в федеральные авиационные правила.

Также из этого перечня вещей хотят исключить папку для бумаг, зонт, трость, букет цветов, печатные издания. Все перечисленные вещи можно будет брать в салон, но с обязательным взвешиванием и учетом в норме провоза ручной клади и багажа.

В списке остались дамская сумочка или портфель, детская люлька, детское питание, костыли и кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями, если она помещается под сиденье либо над ним.

Ожидается, что изменения вступят в силу после того, как законопроект подпишет президент России.

Проект закона о бесплатном провозе багажа для невозвратных билетов был одобрен Госдумой во втором и третьем чтении 19 и 20 июля соответственно. Первое чтение состоялось в 2015 году.