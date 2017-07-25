Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши

Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение профильным ведомствам разработать возможные санкционные меры в отношении Польши. Соответствующее обращение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента, передает Интерфакс.

Предполагается, что санкции должны стать ответом на поправки в польский закон о запрете пропаганды коммунизма, позволяющие демонтировать советские памятники и мемориалы. Российские сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в сфере двухстороннего сотрудничества, а также наложить санкции на польских депутатов, инициировавших закон.

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич предложил полностью разорвать российско-польские экономические связи из-за принятого закона.

«Польша занимается дискредитацией России, является форпостом русофобской политики, разжигает фальшивки. По сути, поощряется фашизм. Мы не можем и не должны молчать», — считает сенатор.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о декоммунизации 17 июля. Документ позволяет демонтировать монументы и памятные доски, прославляющие коммунизм и, в частности, Красную армию. Закон вступит в силу спустя три месяца с даты подписания, а памятники должны будут демонтировать в течение года после этого. При этом под действие закона не попадают памятники, не предназначенные «для публичного просмотра» и имеющие образовательную или культурную значимость.

Демонтаж будет производиться после консультаций с Институтом национальной памяти.