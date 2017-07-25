В Минздрав передали подписи за создание нацстратегии по борьбе с гепатитом С

Активисты передали в Минздрав петицию, подписанную около 5 тысячами человек, о создании национальной стратегии, уменьшающей распространение вирусных гепатитов в России.

В качестве необходимых шагов в документе предлагается, во-первых, создать Федеральный регистр пациентов с вирусными гепатитами. Во-вторых, обеспечить необходимый бюджет для реализации программы, а также принять стандарты лечения хронического гепатита С с применением современных противовирусных препаратов.

Передача петиции стала заключительным этапом спецпроекта «Новой газеты» о гепатите под названием «Вместе С». Акция приурочена ко Всемирному дню по борьбе с гепатитом С.

Напомним, по оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России насчитывается 5,8 млн человек, больных гепатитом С. По последним данным, Минздрав закупил около 13 тысяч курсов для лечения вирусного заболевания.

В мае 2016 года Россия подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 года. Согласно стратегии ВОЗ, к которой также присоединилась Россия, к 2020 году планируется снизить заболеваемость гепатитом С на 30%, а смертность на 10%. Более того, к 2030 году в стране планируется оказывать лечение 3 млн больных.

Как заявила главный инфекционист России Ирина Шестакова, излечение всех пациентов от гепатита С позволит значительно увеличить продолжительность жизни в стране.

«Планы являются амбициозными», — отметила специалист.

По словам Шестаковой, в лечении гепатита С в России сейчас нуждается каждый пятый. При этом официальной статистики по распространению вируса в России нет, заключила инфекционист.

По мнению председателя организации «Вместе против гепатита» Никиты Коваленко, который и передавал подписи в Минздрав, выполнение некоторых поставленных в программе показателей вызывает сомнение.

«Проблема в том, что даже Минздрав не знает сколько пациентов нуждается в срочном лечении, потому что глубина обследования пациентов крайне низкая, и пока не будет решен этот вопрос, сложно говорить о планировании лечения», — сказал Коваленко.

Федор Лабзин