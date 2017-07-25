Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсию на 220 рублей

С августа 2017 года работающим пенсионерам повысят пенсию, передает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году. Максимальная сумма выплаты составит 220 рублей. В России насчитывается около 43 млн пенсионеров. Из них треть — работающие.

«В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере», — сказали в ПФР.

Россия признана одной из худших в мире стран для жителей, выходящих на пенсию. При составлении индекса по шкале от 0 до 100 оценивались почти два десятка параметров, среди которых: финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни, здоровье и другие.