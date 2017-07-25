Минюст не увидел причин изменить приговор фигуранту дела об убийстве Немцова после решения ЕСПЧ

В Минюсте заявили, что причин изменить приговор Темирлану Эскерханову, осужденному по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, после решения Европейского суда по правам человека нет, передает Интерфакс.

Ведомство не исключило, что решение может быть обжаловано.

«Российская сторона обратила внимание ЕСПЧ на нарушение заявителями и их процессуальными представителями установленных правил о конфиденциальности, выраженное, в том числе, в предоставлении ряду СМИ сведений о процедуре и условиях предложенного Европейским судом варианта мирового соглашения», — сказано в заявлении Минюста.

Ранее во вторник ЕСПЧ обязал Россию выплатить Эскерханову компенсацию в размере шести тысяч евро. Суд признал неприемлемыми жалобы других фигурантов дела Анзора и Шадида Губашевых в связи с разглашением в российских СМИ информации о досудебном соглашении, с которым выступили власти России.

В декабре прошлого года адвокат Эскерханова сообщил «Коммерсанту», что его подзащитный и бывший представитель России ЕСПЧ Георгий Матюшкин заключили соглашение о досудебном урегулировании.

В январе 2017 года адвокат Муса Хадисова сообщила, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 6,5 тысяч евро в качестве компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым.

Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы жаловались на жестокое обращение, нарушение прав, неэффективную судебную защиту и плохие условия содержания.

Напомним, суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Немцова, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Анзора Губашева к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам колонии строгого режима, Эскерханова — к 14 годам колонии строгого режима, а также Хамзата Бахаева — к 11 годам колонии строгого режима.