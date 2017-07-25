В Татарстане СК начал проверку после фотосессии в заброшенном храме для свадебного журнала

Следственный комитет в Татарстане начал проверку после того, как в заброшенном храме прошла фотосессия для свадебного журнала «Совет да любовь», сообщается на сайте ведомства.

После проверки может быть возбуждено дело по статье 148 УК России (оскорбление чувств верующих).

Фотографии были сделаны в заброшенном храме в селе Гари Елабужского района Татарстана. На снимках 23-летняя модель позировала в полупрозрачном платье и нижнем белье.

При этом сам журнал уже извинился перед теми, кого задела фотосессия.

«Проводя фотосессию не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих. При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но не в коем случае как "действующий" храм. Всем, кого эта ситуация задела, и оскорбила мы приносим свои извинения», — сказано в заявлении издания.

В разговоре с изданием Inkazan секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир (Самойленко) заявил, что девушку накажут высшие силы. По его словам, не имеет значения — действующий храм или полуразрушенный.

По данным издания «Реальное время», автор фотографий — Илиза Шайхутдинова из Набережных Челнов, модель — Ксения Низамова. Съемка была сделана в церкви Илии Пророка. Их комментарии получить не удалось.