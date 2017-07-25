Власти Тулы снесли несколько домов цыган в поселке Хрущево

Строительная техника в Тульской области приступила к сносу зданий, в которых незаконно проживали цыгане, и где в марте прошлого года произошел конфликт из-за незаконного подключения к газопроводу, сообщается на сайте местной администрации.

«Сегодня выполнены работы по сносу пяти незаконных строений, расположенных в поселке Хрущево. Еще восемь построек жители разобрали самостоятельно. Все постройки деревянные», — отмечается в сообщении.

Всего местные власти намерены снести 19 самовольных построек, к месту сноса направлены представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, по закону, льготные категории граждан имеют право обратиться к правительству за получением бесплатного участка земли. Тот, кто в эту категорию не попадает, может приобрести участок или взять в долгосрочную аренду.

«К нам жители сносимых домов за помощью не обращались. По нашей информации, некоторых из них сейчас живут у родственников», — сказала начальник пресс-службы Светлана Колесник.

Колесник также уточнила, что постройки сносятся по решению суда, который вынес решение о демонтаже 13 строений.

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Напомним, в марте прошлого года цыгане из поселка Плеханово незаконно подключились к газопроводу, в результате чего 400 домов остались без отопления. Попытки властей восстановить газоснабжение привели к беспорядкам. Цыгане закидали правоохранителей камнями и бутылками, а также жгли шины.

Как ранее сообщала «Новая газета», цыгане появились в этом районе еще в 60-х. С тех пор между ними и коренными жителями поселка длится нескончаемый конфликт. Местные цыгане настаивают, что администрация города тянула с оформлением земли в собственность.