Совфед одобрил отмену бесплатного багажа для невозвратных билетов

Совет Федерации одобрил законопроект, предлагающий отменить бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов, передает Интерфакс.

Согласно закону, право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг сохраняется. При этом, согласно поправкам в Воздушный кодекс, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

В документе также прописано право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом оплатить провоз багажа, а также обязанность информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, этот закон разработан в интересах пассажиров, так как позволяет гражданам, летящим без багажа, купить билет дешевле. Однако часть сенаторов сегодня выступала за то, чтобы отложить рассмотрение документа, так как до конца не ясно, каким образом он затрагивает интересы потребителей.