Россия и США не обсуждали вопросы отмены «закона Димы Яковлева»

В Кремле заявили, что не проводили переговоров о возобновлении соглашения об усыновлении детей из России гражданами США, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, не обсуждает ли Москва и Вашингтон вопросы, связанные с действием закона, запрещающего гражданам США усыновлять детей из России.

Поводом такого вопроса послужили слова президента США Дональда Трампа в интервью газете The New York Times, что во время ужина, который состоялся на G20 в Гамбурге, он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему усыновления. В Кремле позже подтвердили, что данный разговор между президентами состоялся.

Напомним, Госдума приняла «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей из России гражданами США, в декабре 2012 года. Причиной стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США. В частности, резонанс получил случай с двухлетним Димой Яковлевым, который погиб в 2008 году после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин призвал не спешить с пересмотром закона, указав на тот факт, что иностранцы не стремились усыновлять детей-инвалидов из России.

Максим Прошкин