Полиция Челябинска изучит информацию о паркурщиках на крыше храма

МВД Челябинска проводит проверку после того, как двое подростков залезли вверх по колокольне на крышу храма Александра Невского, сообщает Интерфакс.

В агентстве отмечают, что информация о «паркурщиках» появилась в интернет 24 июля: в социальные сети было выложено видео, как девушка и молодой человек взбираются на крышу.

В МВД добавили, что запись была удалена после того, как ее опубликовали в СМИ, однако личности взобравшихся установят по копии записи, которая есть в ведомстве.

Решение о возбуждении дела будет принято по итогам проверки, отметили в правоохранительных органах.

В свою очередь, в Челябинской епархии РПЦ не знали о том, что кто-то забирается на крышу храма и пообещали усилить меры безопасности.

Ранее Следственный комитет в Татарстане начал проверку после того, как в заброшенном храме прошла фотосессия для свадебного журнала «Совет да любовь». Фотографии были сделаны в заброшенном храме в селе Гари Елабужского района Татарстана. На снимках 23-летняя модель позировала в полупрозрачном платье и нижнем белье.

Максим Прошкин