В Минтрансе объяснили предложение исключить телефоны и компьютеры из бесплатной ручной клади

В Минтрансе пояснили, что в проекте изменения правил перевозки багажа помогут установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир сможет бесплатно провозить на борту самолета.

«Эта норма должна быть не менее 5 кг, а перевозчиком может быть изменена и в сторону увеличения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве объяснили, что «оптимизация» перечня проведена на основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолета помимо ручной клади.

Изменения, как появнили в Минтрансе, не предусматривают запрет убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду и дргуие вещи.

«Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг», — пояснили в Министерстве.

Как объяснил PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис, в норму «не меньше пяти килограммов» будет входить верхняя одежда, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера, а вес ручной клади будет устанавливать сам перевозчик.

«Ни в какой стране мира ручная кладь не регламентирвоана. Ryanair разрешает брать на борт две сумки и не заморачивается, везете ли вы 10 килограммов трусов или фотоаппаратов. EasyJet не регулирует вес ручной клади, главное, чтобы чемодан подошел под определенные габариты. Хоть вы будете везти свинцовый куб. Минтранс делает шаг в эту же сторону», — добавил Янис Дзенис.

В авиакомпании S7 отказались прокомментировать предложение Минтранса. «Аэрофлот» пока не ответил на запрос «Новой газеты».

Ранее министерство транспорта предложило убрать верхнюю одежду, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамеру из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади.

Также из этого перечня вещей хотят исключить папку для бумаг, зонт, трость, букет цветов, печатные издания. Все перечисленные вещи можно будет брать в салон, но с обязательным взвешиванием и учетом в норме провоза ручной клади и багажа.

В списке остались дамская сумочка или портфель, детская люлька, детское питание, костыли и кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями, если она помещается под сиденье либо над ним.

Ожидается, что изменения вступят в силу после того, как законопроект подпишет президент России.