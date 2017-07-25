В Сочи организуют первый летний лагерь для ВИЧ-положительных подростков

В Сочинском районе на территории одного из домов отдыха с 6 по 15 августа будет работать оздоровительный лагерь для ВИЧ-инфицированных детей.

В первую смену в лагере успеют отдохнуть 35 подростков, в том числе воспитанники детских домов. Сопровождать подростков будут их родители и специалисты: врач-инфекционист Елена Степанова, врач-педиатр Роман Поликарпов, а также психолог, специалист по работе с ВИЧ-положительными детьми и подростками Магда Конвэй из Великобритании. Она, как и другие тренеры, будет работать бесплатно. В лагере подростки смогут не только отдохнуть, но и больше узнать о жизни с ВИЧ.

Руководит проектом клинический психолог, сотрудник Спид-центра республики Татарстан и основатель благотворительного фонда помощи ВИЧ-положительным Светлана Изамбаева.

По словам Изамбаевой, затраты на проживание и питание участников насчитывают 745 тыс. рублей. Большую часть этой суммы уже собрали с помощью фонда Светланы Изамбаевой и «СПИД. ЦЕНТРа» Антона Красовского. Необходимо еще 215 тысяч рублей на питание и компенсацию проезда нескольким детям.

Власти отказали лагерю в финансовой поддержке и предоставлении площадки – первоначально планировалось провести мероприятие на территории Татарстана. Как рассказала Изамбаева, сотрудник Роспотребнадзора в устной беседе сослался на опасность распространения ВИЧ по территории лагеря. Руководство сочинского пансионата, где будет проводиться слет, не знает подробности мероприятия.

В следующем году Светлана Изамбаева планирует организовать такой же лагерь для молодых людей «в самом сексуально активном возрасте» с 18 до 25 лет.

Светлана Зимина