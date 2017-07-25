СМИ узнали о возможном переходе экс-главреда «Ленты.ру» на работу в администрацию президента

Исполнительный директор медиа Rambler & Cо, бывший главный редактор «Ленты.ру» Алексей Гореславский может перейти на должность замначальника управления президента по общественным проектам (УОП), сообщают «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

По информации «Коммерсанта», кандидатура Гореславского только рассматривается, так как он проходит проверку. В свою очередь, источник РБК уверен, что медиа-менеджер «точно займет этот пост, в течение месяца его оформят».

Как сообщали СМИ, в начале 2017 года в УОП произошли кадровые изменения. Главой УОП стал Сергей Новиков, которого называют соратником первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

«Полномочия по курированию российских СМИ в Кремле поделены между двумя первыми замглавы администрации президента Сергеем Кириенко и Алексеем Громовым. За Громовым закреплены все традиционные СМИ. Интернет-издания и соцсети курирует Кириенко​, которому подчинены УВП и УОП», — пишет РБК.

Напомним, Алексей Гореславский возглавлял интернет-газету «Взгляд», был директором службы интернет-проектов Интерфакса. В 2014 году получил должность главного редактора сайта «Лента.ру», на этом посту он сменил журналиста Галину Тимченко. В 2016 году Гореславский стал исполнительным директором в Rambler & Cо.

Максим Прошкин