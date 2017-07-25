СБУ не допустила к пленному ефрейтору Агееву российских консулов

Мать российского гражданина и спецкор «Новой» Павел Каныгин посетили российское консульство в Киеве.

Копию постановления об отказе в свидании в понедельник 24 июля нам продемонстрировал заведующий консульским отделом в Киеве Иван Заворин. В документе от 13 июля 2017 года (на 26 день после пленения ефрейтора в Луганской области) говорится, что с задержанным проводятся «неотложные следственные мероприятия». По этой причине консулам отказано во встрече с россиянином.

Под документом стоит подпись руководителя управления СБУ в Луганской области Олега Козловского. Копию бумаги Иван Заворин предоставлять отказался, объяснив это необходимостью сохранить служебный характер переписки с украинской спецслужбой.

Во время нашей встречи с российскими дипломатами в Киеве мать ефрейтора получила заверения, что Виктору Агееву будет оказана полная консульская поддержка «вне зависимости от предъявляемых ему обвинений».

Иван Заворин также отметил, что российское государство «не бросит своего гражданина, как об этом пишут в различных СМИ». На вопрос Агеевой, поможет ли государство оплатить услуги адвоката, консулы ответили, что «будут ставить такой вопрос перед руководством».