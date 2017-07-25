Ройзман отказался снимать свою кандидатуру с губернаторских выборов

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области.

«Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь», — приводит слова Ройзмана РИА Новости.

Мэр Екатеринбурга добавил, что не собирается лично бороться с муниципальным фильтром, который ему не удалось преодолеть.

«В Конституционный суд было уже достаточно обращений от всех партий. Сто девять депутатов подавали (заявления)… Если они считают, что я буду тратить свою жизнь, чтобы доказать в Конституционном суде, что муниципальный фильтр незаконен, я этим заниматься не буду. Это можно всю жизнь потратить, чтобы доказать. Очевидное доказывать необходимости нет никакой», — подчеркнул Ройзман.

Напомним, 18 июля Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи муниципальных депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями.

«Ни один уважающий себя человек не должен принимать участие в этих выборах. И я призываю всех думающих людей, всех своих сторонников их бойкотировать», — заявлял он.

10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.